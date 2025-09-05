Malta Bayraklı Gemide Makine Arızası

MAKİNE ARIZASI VE GEMİ TRAFİĞİ

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaşayan Malta bayraklı genel kargo gemisi, Kepez açıklarına demirledi. Singapur’dan Gemlik Limanı’na doğru giden 196 metre uzunluğundaki Malta bayraklı genel kargo gemisi ‘Elina B’, saat 11.00 civarında Çanakkale önlerinde makine arızası yaptı. Geminin kaptanı, akıntıyla sürüklenmeye başlayan gemi için durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü’ne bildirdi.

KURTARMA OPERASYONU GELİYOR

Bu bilgilendirmenin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ‘Kurtarma-18’ ve ‘Kurtarma-20’ römorkörleri yönlendirildi. Çanakkale Boğazı’ndan geçen diğer gemiler de arıza durumu ile ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, güvenliği sağlamak amacıyla Kepez önlerine demirledi.

İZİNLER BEKLENİYOR

Güvenlik önlemleri kapsamında Çanakkale Boğazı’nda güney-kuzey yönünde geçişler durduruldu. Geminin makine dairesinde ve demir attığı bölgede yapılacak kontrollerin ardından boğaz geçişine izin verilmesi bekleniyor.