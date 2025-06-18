Malta Bayraklı Kruvaziyer Bodrum’a Geldi

MALTA BAYRAKLI KRUVAZİYER BODRUM’A GELİYOR

Malta bayrağına sahip kruvaziyer, Bodrum Limanı’na demir atmış durumda. Bu yıl boyunca ilçeye toplam 12 sefer yapması beklenen gemi, Kaş’tan sabah saatlerinde geldi. Gemide bin 646 yolcu ve bin 472 mürettebat yer alıyor. İlk seferini gerçekleştiren gemi için limanda özel bir karşılama töreni düzenlendi.

YEREL İKRAMLARLA KARŞILAMA

Yolcular, yöresel ikramlar ve halk oyunları eşliğinde sıcak bir şekilde karşılandı. Gemideki bazı yolcular, Bodrum’un sokaklarında gezdi, sahilde yürüyüş yaptı ve çarşıda alışveriş yapma fırsatı buldu. Özellikle yöresel lezzetlere ilgi duyan turistlerin Türk mutfağı hakkında bilgi aldığı gözlemlendi.

GEMİNİN ÖZELLİKLERİ VE GEZİ PROGRAMI

19 güverteden oluşan ve 335 metre uzunluğunda olan gemi, restoranlar, tiyatro salonu, su parkı, çocuk alanı ve SPA gibi birçok sosyal alan barındırıyor. Firma yetkilileri, bu ziyaretin bölgedeki kruvaziyer turizmine önemli katkı sağlayacağını belirtiyor. Ayrıca iş birliğinin uzun süreli olmasını temenni ettiklerini ifade ediyorlar. Gece yarısı İstanbul’a hareket edecek olan geminin, sezon boyunca Marmaris, Kuşadası, Fethiye ve İzmir gibi diğer kıyı şehirlerine de uğraması planlanıyor.