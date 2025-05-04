Malta’da Bekleyen Yardım Gemisi Var

GEMİ, MALTA’DA GİRİŞ İZNİ BEKLİYOR

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve Malta açıklarında saldırıya uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisi, şu anda Malta’dan giriş izni bekliyor. Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Songür, bu saldırıyı ve geminin amacını anlatarak, “İlk önce Avrupa limanlarına çıkmak, buradaki diğer kardeş gemilerle ve aktivistlerle buluşarak bir farkındalık çalışması yapmak, sonrasında da başta Mısır’a, Mısır hükümetine bir baskı unsuru olmak” dedi. Gazze’ye yalnızca 45 kilometre mesafede binlerce konteyner insani yardım malzemesi bulunduğunu, Tunus üzerinden hareket ettiklerini ve Malta’dan ekip almayı düşündüklerini ifade eden Songür, “Şu an Malta açıklarında, 12 milde demirlemiş durumdayız ve burada bekliyoruz.” diye ekledi.

SALDIRI ANINI ANLATIYOR

Gemideki yolcular arasında muhabirler, gazeteciler ve tanınmış doktorların bulunduğunu belirten Songür, saldırıyı böyle anlattı: “Gece saat 00.15 sularında ciddi bir sarsıntıyla uyandık. Başta, bir geminin çarptığını düşündük. Fakat hemen ardından güverteye gittiğimizde büyük bir yangın olduğunu fark ettik ve bu sırada üzerimizden geçen bir dronla ikinci patlamayı yaşadık.” Yangın sonrasında internet bağlantısının kesildiğini ve telsiz sistemleri aracılığıyla yardım çağrısı yaptıklarında, liman otoritelerine yanlış yönlendirmeler yapıldığını söyledi. “Bu blokaj ve söz konusu çağrılar nedeniyle yangına müdahale gecikti.” diyerek, yangın söndürme ekiplerinin saatler sonra geldiğini ifade etti.

YANGIN VE GEÇ MÜDAHALE

Songür, “Neredeyse 4 saat süren bir yangın yaşadık, gemi batmaktan son anda kurtuldu.” şeklinde bir açıklama yaptı. Yangın sonrasında gemide ciddi hasarlar oluştuğunu ve bazı parçaların gemiye atılan bombalara ait olabileceğini belirtti. Yangın söndürme ekiplerinin gemiyi tamamen boşaltmadan müdakalede bulunmadığını söyleyen Songür, “Uluslararası prosedüre göre, gemiden çıktığınızda, geminin yönetimini kaybedersiniz ve bu aşamada gerekli müdahale yapılmadı.” dedi. Yangın söndürme ekiplerinin müdahale prosedürlerini uzattığını ve bu durumun güvenliği tehdit ettiğini kaydetti.

SALDIRININ DİĞER BOYUTLARI

Songür, bu saldırının sadece bir gemiye değil, tüm insanlığa yapılmış bir saldırı olduğunu vurgulayarak, bu olayın Türkiye mühendislik haklarına da hedef alındığını ifade etti. “O gece bir şekilde dronlarla bu gemiye saldırılıyor. Bukalemun gibi davranarak delil bırakmadan bölgeden uzaklaşmaya çalışıyorlar.” diyerek durumu özetledi. Saldırıya ilişkin çeşitli makamlardan yanıt beklediklerini belirtirken, Malta hükümetinden de hala giriş izni istediklerini kaydetti. Songür, “Geminin Malta kıyılarına yanaştırılması gerektiğini, su alma tehlikesi olduğunu ve tersane işlemlerine başlaması gerektiğini” belirtti.