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MALTA’da Saldırıya Uğrayan Gemi, Türkiye’ye Döndü

ALT YAZIYLA MALTA’DA SALDIRIYA UĞRAYAN GEMİ

MALTA açıklarında saldırıya uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait ‘Conscience’ isimli gemide bulunan 6 Türk yolcu, Türkiye’ye geri döndü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu Türk vatandaşları 5 Mayıs tarihinde Malta’dan Türkiye’ye ulaştı.

YOLCULARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Gemi mürettebatı olarak yer alan diğer Türk vatandaşlarının güvenli bir yere nakil edilebilmesi için Malta yetkilileriyle birlikte gerekli çalışmalar sürüyor. Yolcuların sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildiriliyor.

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