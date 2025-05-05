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Malta’da Saldırıya Uğrayan Gemide 6 Türk

6 TÜRK YOLCU TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

Malta açıklarında saldırıya uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait ‘Conscience’ isimli gemide bulunan 6 Türk vatandaşı, 5 Mayıs’ta Malta üzerinden Türkiye’ye getiriliyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, bu vatandaşların sağlık durumları iyi.

GEMİDEKİ MÜRETTEBAT İÇİN GÜVENLİK ÇALIŞMALARI

Gemide mürettebat olarak yer alan diğer Türk vatandaşlarının güvenli bir konuma nakli için Malta yetkilileriyle ortak çalışmalara devam ediliyor. Bu süreçte, gerekli önlemler alınıyor ve destek sağlanıyor.

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