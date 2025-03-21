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Malta Finlandiya Maçı Canlı İzleme Yöntemleri

MAÇIN CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Malta’nın Finlandiya ile karşılaşacağı maç, ekran başında canlı izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 22.45’te başlayacak olan Malta-Finlandiya maçı için detaylara yer veriyoruz. Türkiye’de maçın canlı yayın bilgisi bulunmuyor ve herhangi bir kanal veya platform üzerinden izlenemiyor.

MAÇIN YERİ VE SAATİ

Malta-Finlandiya maçı, Ta’Qali’da bulunan Ta’Qali National Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. İzleyiciler, bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek için farklı yollar arıyor olsa da, mevcut durumda bir canlı yayın seçeneği mevcut değil. İyi seyirler dileriz…

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