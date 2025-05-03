Malta, Geminin Hava Sahasına Girmediğini Belirtti

GEMİ SALDIRISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Malta hükümeti, “Conscience” gemisine yönelik saldırıyla ilgili olarak hiçbir hava veya deniz aracının Malta’nın hava sahasına ve karasularına girmediğini duyurdu. Cuma akşamı yapılan açıklamada, Malta Deniz Güvenliği Komitesi’nin son 48 saat içerisinde yerli ve yabancı basında bahsedilen hava ve deniz araçlarının ülkelerinin egemen havalarında veya karasularında (kıyıdan 12 deniz mili) yer almadığını teyit ettiği ifade edildi. Açıklamada, “Malta Deniz Güvenliği Komitesi durumu izlemeye devam edecek ve uluslararası hukukun belirlediği şekilde gemiye yardım sağlanacak” denildi.

İNSANSIZ HAVA ARACI SALDIRISI

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Özgürlük Filosu Koalisyonu, sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı paylaşımda Gazze’ye yardım giden geminin Malta karasularının hemen dışında bir insansız hava aracının saldırısına uğradığını bildirdi. Bu saldırı sonucunda geminin gövdesi zarar görürken, gemide bir yangın da meydana geldi. Malta medyası, gemideki tüm kişilerin kurtarıldığını ve yaralanan bulunmadığını aktarırken, yerel kaynaklarda geminin saldırıya uğramasından saatler önce bir İsrail askeri uçağının Malta çevresinde dolaştığına dair haberler çıktığı belirtildi.

YARDIM TALEBİ VE HAREKETE GEÇME

Hükümetten önceki açıklamada, bir imdat çağrısı alındığı ve yetkililerin anında yardım teklifinde bulunduğu doğrulandı. Malta Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir devriye botunun bölgeye sevk edildiği de kaydedildi. Bu durum, olayın ciddiyetini artırırken, Malta hükümetinin uluslararası durumu nasıl yöneteceğinin altını çiziyor.