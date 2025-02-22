Maltepe’de 18 Yaşındaki Genç Vuruldu

OLAYIN BAŞLANGICI

İstanbul’un Maltepe ilçesinde, Berke Yüce, arkadaşlarıyla birlikte otomobilde gezmekteyken daha önce husumet yaşadığı iki kişiyle karşılaştı. Bu karşılaşma, iki grup arasında bir tartışmanın çıkmasına sebep oldu.

SALDIRGANLARIN TAKİBİ

Tartışmanın büyümesiyle birlikte, şüpheliler Yüce ve arkadaşlarına silahlarını gösterdi. Bunun üzerine Yüce ve arkadaşları, içinde bulundukları otomobille olay yerinden ayrılmaya çalıştı ancak saldırganlar onları takip etmeye başladı.

Ateş Açılması

Saldırganlar, takip ettikleri otomobile birkaç dakika sonra ateş açtı. Yüce, gelen kurşunların sırtına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Berke Yüce, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, Yenibosna Adli Tıp Kurumu’na götürüldü ve ardından Kartal Cemevi’ndeki cenaze töreniyle toprağa verildi.