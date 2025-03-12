Maltepe’de Alışveriş Merkezinde Şüpheli Poşet Kavgası

OLAYIN DETAYLARI

Maltepe’de bir alışveriş merkezinde, bir kişi şüpheli poşet taşıyan şahısları güvenlik görevlilerine bildirdi. Bu durum, güvenlik görevlilerinin şüphelileri AVM’den dışarı çıkarmasıyla sonuçlandı. Bu süreçte, taraflar arasında yaşanan tartışma kısa sürede bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Olay anları ise cep telefonlarıyla kaydedildi.

TARTIŞMA VE KAVGA

Olay, Maltepe Cevizli Mahallesi’nde bulunan Maltepe Piazza AVM’de öğle saatlerinde gerçekleşti. Bir kişi, şüpheli poşet taşıyan iki kişiyi güvenlik görevlilerine bildirince, güvenlik ekipleri şüphelileri dışarı çıkardı. Bu durum üzerine taraflar arasında bir tartışma başladı ve aniden bıçaklı bir kavga oluştu. Bu sırada bıçaklı saldırgan, kendilerini ihbar eden şahsa bıçakla saldırarak, onu kolundan hafif yaraladı. Saldırganlar, olay yerinden kaçmayı başardı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olayın ardından çalışmalar sürdürülerek, kimlik bilgileri tespit edilen A.M.V. ile bıçak kullandığı belirlenen N.T.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler, “kasten yaralama ve hakaret” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.