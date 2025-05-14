Maltepe’de Araç Suya Uçtu

OTOMOBİL TATLI SU GÖLETİNE UÇTU

Maltepe’de, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil yoldan çıkarak tatlı su göletine düştü. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

KAZANIN DETAYLARI

Kaza, saat 04.30 sıralarında Büyükbakkalköy Yolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki 34 LG 417 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Başıbüyük Tatlı Su Toplama Göleti’ne düştü. Olayın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi.

SÜRÜCÜ KURTARILDI

Gölete düşen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, kazayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldı.