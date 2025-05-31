Maltepe’de Çocuklarıyla Yola Çıkan Baba Darp Edildi

OLAYIN GERÇEĞİ

Maltepe’de, Marmaray’da yolculuk sırasında yer verme tartışması sebebiyle babayı darp eden şahıslar yakalandı ve gözaltına alındı. Olay, dün saat 16.45 civarında Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, iki çocuğuyla seyahat eden D.E. (46) ile bir kadın yolcu arasında yer verme konusuyla ilgili bir tartışma çıktı.

ŞAHISLAR ARASINDAKİ Arbede

Tartışmanın ısınması üzerine, trende bulunan E.D. (50) isimli bir başka yolcu, D.E.’ye saldırdı. Sonrasında kavgaya katılan İ.A. (22) isimli yolcunun da araya girmesiyle durum daha da büyüdü. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri derhal bölgeye yönlendirildi. Kavga sırasında darbedilen D.E., hastaneye götürülürken, yapılan muayenede burnunda kırık olduğu belirlendi.

GÖZALTILAR VE ADLİ İŞLEM

D.E.’nin şikayeti üzerine İ.A. olay yerinde yakalandı, E.D. ise olay sonrası gerçekleştirilen çalışmalarla yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheliden İ.A., işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlarca serbest bırakıldı. E.D. hakkında “kasten yaralama” suçundan başlatılan adli işlemler sonucunda gözaltına alındı.