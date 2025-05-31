Maltepe’de Çocuklu Babayı Darp Ettiler

Olayın Gelişimi

Maltepe’de Marmaray’da seyahat esnasında yer verme hususunda çıkan bir tartışma sonucu, çocuklarıyla birlikte yol alan D.E. isimli baba darp edildi. Olay, dün saat 16.45 sıralarında Marmaray Süreyya Plajı İstasyonu’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, D.E. (46) ve yanındaki iki çocuğu ile birlikte seyahat eden baba, bir kadın yolcu ile yer verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte tren içinde E.D. (50) isimli başka bir yolcu, D.E.’ye saldırdı.

Arbede ve Sonrası

Tartışmanın büyümesi üzerine daha sonra kavgaya dahil olan İ.A. (22) isimli başka bir yolcu da olaya müdahale etti ve arbede daha da büyüdü. Olayın hemen ardından polis ve sağlık ekipleri, bölgeye yönlendirildi. Kavga sırasında D.E., hastaneye kaldırıldı ve yapılan muayenede burnunda kırık olduğu anlaşıldı. D.E.’nin şikayeti üzerine, İ.A. olay yerinde yakalandı ve E.D. ise yapılan çalışmalar sonucunda daha sonra gözaltına alındı.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüphelilerden İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Ancak E.D. hakkında “kasten yaralama” suçundan başlatılan işlemler sonucunda gözaltında tutuldu. E.D., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayın detayları ve adli süreç hala devam ediyor.