Maltepe’de Deprem Tatbikatı Gerçekleşti

İSTANBUL’DA DEPREM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİ

İstanbul’un Maltepe ilçesi, 17 Ağustos Marmara depreminin 26. yılı anısına bir deprem tatbikatı düzenledi. Tatbikat sırasında ekipler, enkaz altında kalan yaralıları kurtarmak için bir araya geldi. TULPARS Arama Kurtarma Derneği Başkanı Ziya Gökalp Şahin, ilçede 300 bin insanın risk altında olduğunu vurguladı. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümünde, TULPARS, MARSAR, AFAD ve MAK işbirliği ile gerçekleştirilen tatbikatta, Küçükyalı Metro İstasyonu’nda toplanan ekipler, siren sesleri eşliğinde tatbikat alanına intikal etti. Senaryo gereği hasar gören bir binada mahsur kalan 2 yaralı vatandaş kurtarıldı.

RİSK ANALİZİ YAPILDI

Ziya Gökalp Şahin açıklamasında, “Maltepe’de 29 binin üzerinde konut var. Bunların 14 bini 40 yaş ve üzeri. Yani 7 ve üzeri büyüklüğünde bir depremde kesin yıkılacak gözüyle bakılan binalar. İlçemizin nüfusu 600 bin. Yaklaşık 300 bin insanın hayatı risk altında” dedi. Şahin, İstanbul’un büyük bir afetin eşiğinde olduğuna dikkat çekerek, “Afetlerde hız inanılmaz önemli. Olaya hızlı müdahale etmeniz çok daha fazla can kurtarmanızı sağlıyor. Bu noktada da bugün Maltepe’de hareket kabiliyetini genişletmek adına büyük bir adım attık. Umarım tekrarı gelir” ifadelerini kullandı.

GELECEK İÇİN ÖNLEMLER ALINMALI

Gökalp, potansiyel bir depremde Maltepe’de 14 bin binanın risk taşıdığını öne sürerek, “Bu şehir yıkılırsa, ülkenin dörtte biri çok ciddi bir kaosla, çok ciddi olumsuzluklarla karşılaşacak. Bu şehirde yaşayan herkesin arama kurtarma gönüllüsü olması şart. Bu artık kaçınılmaz bir gerçek. Herkes arama kurtarma eğitimini almak ve evinde, iş yerinde gerekli önlemleri almak zorunda. Ancak bu şekilde ayakta kalabiliriz” şeklinde konuştu. Ayrıca, Maltepe’deki konutların 29 binin üzerinde olduğuna ve bunların 14 bininin 40 yaş ve üzeri olduğuna dikkat çekti. Şahin, “Benzer tablo İstanbul’un 39 ilçesinde de mevcut. Her ilçeden 100 bin can kaybını düşünürsek, bu sadece İstanbul için 3 milyon 900 bin ölüm demek. Marmara Bölgesi de eklendiğinde rakamlar inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Hepimiz önlem almalıyız, afetlere hazırlanmalıyız” açıklamasında bulundu.