Maltepe’de Genç Intihar Etti

İNTİHAR OLAYI MALTEPE’DE MEYDANA GELDİ

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bir atış poligonunda gerçekleşen trajik bir olayda, 25 yaşındaki Abdullah Çalışkan kafasına ateş ederek intihar etti. Olay, Maltepe Aydınevler Mahallesi’nde bulunan atış poligonunda saat 12.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atış yapmak amacıyla poligona gelen genç, henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancayı kafasına doğrultarak ateş etti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Poligon çalışanlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontroller neticesinde Çalışkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan gencin ailesi poligona gelerek büyük bir üzüntü yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Gelen bilgiler doğrultusunda, Abdullah Çalışkan’ın psikolojik sorunlarının olduğu öne sürüldü.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Çalışkan’ın cenazesi cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Bu olay, toplumda dikkat çekici bir tartışma konusu olurken, gençlerin mental sağlık sorunlarına dair farkındalığın artırılması gerekliliğini bir kez daha gündeme taşıdı.