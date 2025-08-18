Maltepe’de Güzellik Merkezinde Patlama Oldu

MALTEPE’DE PATLAMA MEYDANA GELDİ

Maltepe’deki bir güzellik merkezinde meydana gelen patlama, büyük bir paniğe yol açtı. Patlamanın etkisiyle yerinden fırlayan cam parçaları, alt katta bulunan restoranda yer alan masa ve sandalyelerin üzerine düştü. Neyse ki, bu olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Olay, saat 13.30 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın birinci katındaki güzellik merkezinde gerçekleşti.

PATLAMANIN NEDENİ VE YANGIN

Güzellik merkezinin kapalı olduğu öğrenildi. İddiaya göre, burada bulunan bir kozmetik cihazında patlama meydana geldi ve bu durum küçük çaplı bir yangının oluşmasına neden oldu. Patlamanın etkisiyle merkezdeki camlar yerinden sökülerek, alt kattaki kokoreç dükkanındaki masa ve sandalyelerin üzerine düştü. Olay anında içeride ve çevrede kimsenin bulunmaması, büyük bir felaketi önledi.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Durumun acil olarak bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürüldü ve çevrede güvenlik önlemleri alındı. Patlamanın kesin nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.