Maltepe’de Hafriyat Kamyonu Yayalara Çarptı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İstanbul’un Maltepe ilçesinde, yaya geçidinden geçmek isteyen bir çift, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Maltepe Altıntepe Mahallesi Emin Ali Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidini kullanan N.Y. ve İ.Y. isimli çift, seyir halinde olan 34 DSV 379 plakalı hafriyat kamyonunun çarpmasıyla yere düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonun altında kalan N.Y. ve İ.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Hafriyat kamyonunun şoförü, ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yaya geçidini kullanan iki kişinin, kamyon tarafından çarpılması ve ardından çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

VATANDAŞLARDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Kazayı gören Semacan Sevgi Çili isimli bir vatandaş, olanları aktarırken, “Adamcağız onları gördü, çıkmıştı ama hızlı geliyordu. Yayalar ‘geçeriz’ dedi ama panikleyip koşunca kamyon köşeden vurdu. Birinin ayağı tırın altındaydı, tırı geri çekip çıkardılar. Komşumuz yardım etti. Burada yayaya hiç saygı yok. Bu kaçıncı kaza? Işık istiyoruz” dedi. Çili, yaya geçidinin güvenliğini artırmak için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.