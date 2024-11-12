Maltepe’de İşçiler Grev İlan Etti

GREV KARARI SONRASI ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU

Maltepe’de belediye ile temizlik işçileri arasında yaşanan çekişmeler, işçilerin grev kararı almasına neden oldu. Bu durum, özellikle halk pazarlarının kurulduğu sokaklarda çöp yığınlarının oluşmasına yol açtı.

TEMİZLİK HİZMETLERİNDE AKSAMA

Grev nedeniyle temizlik hizmetleri sekteye uğradığı için, şehirdeki çeşitli noktalar çöplerle dolup taştı. Bu olay, vatandaşların günlük yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Yetkililerin konuyla ilgili acil önlem alması gerekiyor.