Maltepe’de Kadın Sürücü, Sal edilirken

DEHŞET VEREN SALDIRI ANLARI

Maltepe’de meydana gelen bir olayda, kadın sürücü iki çocuğuyla birlikte trafikte saldırıya uğradı. Olay, Maltepe sahil yolunda 29 Mayıs Perşembe günü saat 18.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, sola dönüş yapmak üzere bekleyen kadın sürücünün arkasındaki araçtaki sürücü, beklediği süre boyunca art arda kornaya bastı ve bağırarak el kol hareketleri yaptı.

KADINA YAPILAN ŞİDDET

Saldırgan sürücü daha sonra aracından inerek kadın sürücünün yanına geldi ve bağırmaya başladı. Kadının elindeki telefonunu elinden alan saldırgan, telefonu kadının yüzüne fırlattı. O anlar, saldırıya uğrayan kadının cep telefonunun kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadının yanında bulunan iki çocuğun panik yaşadığı net bir şekilde görüldü.