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Maltepe’de Kadın Sürücüye Saldıran İki Şüpheli Tutuklandı

İSTANBUL’DA SÜRÜCÜYE DEHŞET YAŞATILDI

Maltepe’de çocuklarıyla birlikte olan kadın sürücüyle tartışan ve telefonunu kırarak saldıran iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, 29 Mayıs Perşembe günü akşam saatlerinde Maltepe sahil yolunda gerçekleşti. Sola dönüş yapmak üzere ikinci sırada bekleyen kadın sürücü, arkasındaki sürücünün sürekli kornaya basıp el kol hareketleri yapması üzerine gergin bir an yaşadı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kadın sürücü ile arka plandaki aracın sürücüsü arasında çıkan tartışma hızla tırmandı. Tartışmanın ardından araçtan inen bir kişi, kadının yanına gelerek yüksek sesle bağırmaya ve hakaret etmeye başladı. Bu sırada kadının elindeki telefonu alan saldırgan, telefonu kadının yüzüne fırlattı. O anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonuyla kaydedildi. Olayın ardından polis, şüphelilerin yakalanması için hemen harekete geçti.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI VE TUTUKLANMASI

Yapılan incelemelerde, B.Y. ve A.T. isimli şahısların, E.T. isimli kadının yanında bulunan çocuklar ile birlikte olduğunu ve tartışmanın ardından kadının telefonunu kırarak fiziksel şiddet uyguladıkları belirlendi. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan B.Y. ve A.T., tutuklama talebiyle hakimlik önüne çıktı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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