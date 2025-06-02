Maltepe’de Kadın Sürücüye Saldırdılar

OLAYIN GEÇMİŞİ VE TARTIŞMA

Maltepe’de, çocuklarıyla birlikte seyahat eden kadın sürücünün, arkasındaki iki kişiyle tartışması sonucu yaşanan olayda, kadının darp edilmesi ve telefonunun kırılmasıyla sonuçlandı. 29 Mayıs Perşembe akşamı meydana gelen bu olay, Maltepe sahil yolunda gerçekleşti. Sola dönüş yapmak için ikinci sırayı oluşturan kadın sürücü, beklerken arkasındaki sürücünün art arda kornaya basarak el kol hareketleri yapmasıyla karşılaştı.

SALDIRI VE SONUÇLARI

Ardından, aracıyla inen şüpheli, kadın sürücünün yanına gelerek bağırmaya ve hakaret etmeye başladı. O esnada kadının elindeki telefonu kapan şahıs, telefonu kadının yüzüne doğru fırlattı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sonrasında polis ekipleri hızla harekete geçti. Yapılan incelemelerde, araçta bulunan B.Y. ile A.T.’nin, çocuklarla birlikte seyahat eden E.T. isimli kadınla trafikte tartıştıkları, tartışmanın büyümesiyle birlikte E.T.’nin telefonunu kırdıkları ve onu darp ettikleri belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olaya karışan şüpheliler, yakalanarak emniyette gerekli işlemler yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. İfadesi alınan B.Y. ve A.T., tutuklanma talebiyle hakimliğe yönlendirildi ve tutuklama kararı alındı. Bu olay, özellikle trafikte yaşanan gerginliklerin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.