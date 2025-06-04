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Maltepe’de Kamyon Devrildi, Trafik Kapandı

MALTEPE’DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

Maltepe’de meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu duvara çarptı. Kamyonun damperi ise yola devrilerek trafiği kapattı. Kaza, Zümrütevler Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu Caddesi E-5 karayolu Maltepe yönünde saat 15.15 sıralarında gerçekleşti.

KAZANIN AYRINTILARI

B.Ç. yönetimindeki 34 FFB 106 plakalı Mercedes marka moloz yüklü hafriyat kamyonu, seyrederken kontrolünü kaybetti. Kamyonun kupa kısmı duvara çarparken, damper yola devrildi ve etrafa moloz parçaları saçıldı. Neyse ki, sürücü B.Ç. kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından Büyükbakkalköy Yolu Caddesi Maltepe istikametindeki trafik durma noktasına geldi.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Olayın bildirilmesi üzerine, itfaiye ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, yolda önlem aldı ve temizlik çalışmalarına başladı. Ekipler yola dökülen molozu temizleme ve devrilen kamyonu kaldırma işlemlerine devam ediyor.

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