Maltepe’de Mansur Yavaş: Haksızlık Tüm Topluma Tehdittir

İSTANBUL’DAN ADALLET MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ve görevden alınmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Maltepe’de düzenlenen mitingde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kürsüye çıktı. “Cumhuriyetin başkentinden selam” diyerek sözlerine başlayan Yavaş, konuşmasında adaletin, hukukun ve gençlerin toplumdaki rolüne vurgu yaptı. “Bu bir kişinin değil, halkın davasıdır” ifadeleriyle dikkat çeken Yavaş, İmamoğlu’nun durumu ve ülkenin genel sorunları üzerine düşüncelerini paylaştı.

ADALETİN DURUMU

Mansur Yavaş, hukukun mevcut durumuna yönelik eleştirilerde bulundu. “Vicdanlar sızlıyor. Hukukun gözü artık bağlı değil, kimi görmek istiyorsa ona görüyor. Adalet terazisi bozulmuş” dedi. İmamoğlu’nun tutuklanmasını “bir umudun cezalandırılması” olarak tanımlayan Yavaş, “Bu halkın oylarıyla İstanbul’u kazanan bir isim susturulmak isteniyor. Neden? Çünkü halkın iradesi bazılarının gücünü aştı” şeklinde konuştu. Bunun yalnızca bir bireye değil, tüm topluma yönelik bir tehdit olduğuna dikkat çekti.

GENÇLERİN ROLÜ

Konuşmasında gençlere özel bir yer açan Yavaş, “Ekrem Başkan’a yapılanın ardından ilk sokağa çıkan gençler oldu. Bayrak ve Atatürk etrafında birleştiler. Anayasal taleplerini medenice dile getiriyorlar” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. “Bu gençlerin kılına zarar gelmemeli. Devlet, onların güvenliğini sağlamalı” diyen Yavaş, gençlerin susturulmaya çalışıldığına ancak bunun başarılamayacağına inandığını belirtti. “Onlar korkuyu değil, cesareti Atatürk’ten öğrendi” diye ekledi.

HUKUKSULLUK VE EKONOMİ

Yavaş, hukukun çöküşünün ekonomik etkilerine de değindi: “Hukuk yerle bir olursa yatırımcı kaçar, genç kaçar, umut kaçar. Ekonominin temeli güvendir. Milletin sırtına yüklenen her hukuksuzluk, cüzdanına zam olarak döner” diyerek adaletin eksikliğinin ekonomik durumu olumsuz etkilediğine dikkat çekti. “Bu düzen mutlaka değişecek” ifadesiyle iyimser bir mesaj verdi.

BİRLİK VURGUSU

Konuşmasını birlik ve mücadele mesajıyla sonlandıran Yavaş, “Biz bu toprağın hamuruyuz, ülkeyi karanlığa teslim etmeyeceğiz. Bir kişiye yapılan haksızlık tüm topluma tehdittir ve halkın gücü bu tehdide kalkandır” dedi. Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu seçilmişler için özgürlük talebinde bulunarak “Silivri kapatılsın. Cezaevleriyle değil, onları kapatmakla övünmeliyiz” dedi. “Her şey çok güzel olacak” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

ETKİ VE GÖNÜLLÜ DESTEK

Maltepe Mitingi, İmamoğlu’nun durumuna dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik olarak yüksek katılımla gerçekleşti. Mansur Yavaş’ın konuşması, adalet ve demokrasi taleplerini öne çıkararak, gençlere ve halka yönelik verdiği mesajlar sosyal medyada yankı buldu. Miting, CHP’nin bu süreçteki tutumunu destekleyenler tarafından büyük ilgi gördü.