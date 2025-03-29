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Maltepe’de Miting Sonrası Çıkan Kavga

TARTIŞMA VE KAVGA!

Maltepe’de gerçekleştirilen miting sonrası dağılan bir grup, bölgede bulunan Espressolab’da oturan kişiler ile tartışmaya başladı. İki grup arasındaki bu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşerek büyüdü. Olay sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.

İddialara göre, CHP’nin Maltepe’de düzenlediği mitingden sonra dağılan grup, Özgür Özel’in boykot listesine aldığı Espressolab’da oturanlarla tartışmaya girişti. Tartışma büyüyünce sandalyeler havada uçuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırarak müdahalede bulundu. Emniyet güçleri, olayla ilgili başlattıkları çalışmada E.T.S., A.İ., E.D. ve Y.K. isimli 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

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