Maltepe’de Motosiklet Otobüse Çarptı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Maltepe’de yaşanan bir motosiklet kazası, sürücünün kask kamerası ile kaydedildi. Motosiklet sürücüsü, caddede sollama yapan bir otomobilin aniden önüne çıkması sonucu tepkisini göstermek için korna çaldı. Ardından motosikletini sağ şeride yönlendirdi ve otomobile eliyle tepki gösterdi.

Bu tepkiler sırasında, dikkati dağılmış olan motosiklet sürücüsü, önünde seyreden İETT otobüsüne çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola düştü ve bir süre sürüklendi. Kaza, motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.