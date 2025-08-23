Maltepe’de Narkotik Evi Ele Geçirildi

DENETİMLER SONUCUNDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Maltepe’de narkotik ve asayiş suçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, “Zula evi” olarak tanımlanan adres tespit edildi ve büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 21 Ağustos tarihinde Maltepe ilçesi Altıntepe Mahallesi’nde uyuşturucu ve asayiş suçları için denetim ve uygulama çalışmaları yaptı. Yapılan denetimler sırasında şüpheli A.N. isimli şahıs durduruldu ve yapılan üst aramasında satışa hazır halde narkotik madde bulundu.

OPERASYONLA UYUŞTURUCULARA ULAŞILDI

Şahısın ifadesinde uyuşturucu maddeleri zula evi olarak adlandırılan ikametinde bulundurduğu belirlendi ve belirtilen adrese bir operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, A.N. ile birlikte hareket eden N.K. isimli şahıs da yakalandı. Yapılan aramalar sonucu, 434,9 gram esrar, 84,7 gram kokain, 25 adet ekstasy hap, 6,1 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 23 bin 200 TL, 31 dolar, 1 adet para sayma makinesi, 2 adet cep telefonu ve çok sayıda klipsli poşet ele geçirildi.

ŞAHISLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM

Yakalanan şahıslardan N.K. hakkında adli kontrol kararı alındı. A.N. ise 22 Ağustos tarihinde TCK 188 (Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti) suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. A.N., ardından Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.