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Maltepe’de Otomobil Gölete Uçtu

OTOMOBİL GÖLETE UÇTU

Maltepe’de seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyerleri aşarak gölete düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olay, saat 04.30 sularında Başıbüyük Mahallesi’nde, Büyükbakkalköy bağlantı yolu üzerinde gerçekleşti.

OLUMSUZ DURUM YARATTI

34 LG 417 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri geçerek Başıbüyük Göleti’ne uçtu. Kazanın ardından sürücü aracın içinde sıkıştı. İhbar sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık çalışanlarına teslim etti. Yaralı sürücü, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

POLİS ÖNLEM ALDI

Kaza nedeniyle polis ekipleri, yolda dubalar dizerek güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde bulunan otomobil, gelen vinç yardımıyla kaldırılarak götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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