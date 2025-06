Maltepe’de Şiddetli Kavga, Hayatını Kaybetti

Olayın Gelişimi

Maltepe’de yaşanan bir tartışma sonucu, bir vatandaş yumruklu saldırıya maruz kalıp komaya girdi ve hastanede 10 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından ev hapsine alınan şüpheli, tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Hayatını kaybeden vatandaşın avukatı ise yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İki Sürücü Arasındaki Tartışma

4 Haziran Çarşamba günü gece saatlerinde meydana gelen olayda, trafikte ilerleyen E.Ö. (31) ile Erkan Temiz (48) arasında yol verme meselesinden ötürü bir tartışma ortaya çıktı. İki sürücü, araçlarını kenara çekince başlayan sözlü tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Söz konusu kavga sırasında E.Ö.’nün attığı yumrukla yere düşen Erkan Temiz, hareketsiz kaldı. E.Ö., bunun üzerine yerde yatmakta olan Temiz’e bir süre kalp masajı yaptı.

Hayatını Kaybeden Erkan Temiz’in Durumu

Aldığı yumruk darbesiyle komaya giren ve hastanede yoğun bakımda kalan Erkan Temiz, bugün saat 11 civarı hayatını kaybetti. Daha önce ev hapsi cezasına çarptırılan E.Ö., Temiz’in ölümünün ardından tekrar gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erkan Temiz’in avukatı Yücel Önder, “Maalesef bugün sabah saat on bir civarında acı haberi aldık. Maktul Erkan Temiz’i kaybettik. Ailesi derin bir üzüntü içerisinde.” dedi.

Avukattan Şiddetin Önlenmesine Dair Açıklamalar

Yücel Önder, “Şahıs da bugün gözaltına alındı. Şu an Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilecek. Tutuklanmasını bekliyoruz. Bu toplumsal şiddeti bitirmemiz için hükümetimiz de çalışmalar yapıyor.” şeklinde konuşarak çocukların sokaklarda silahlarla dolaşmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı. “Bu davayı hep birlikte takip edelim. Ben hukuki yönden, siz de sayın medya ve sivil toplum örgütleri bu davaya sahip çıkalım.” diyen avukat, toplumdaki şiddetin bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, E.Ö.’nün kasten adam öldürme suçuyla yargılanması gerektiğini ifade etti. “İncelediğimizde, vurduğu yerin ve vuruş tekniğinin de bir anlamda profesyonelce olduğunu gözlemliyoruz. Bu bağlamda, en ağır cezayı alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” dedi.