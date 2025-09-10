Haberler

Maltepe’de Su Kesintisi Açıklandı

SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Maltepe’de su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İSKİ, İstanbul’da 10 Eylül’de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırıyor.

KESİNTİ DETAYLARI

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Maltepe Yalı Mahallesi’nde su kesintisi yaşanacak. Kesinti, “elektrik alt yapı çalışmaları sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” nedeniyle gerçekleşiyor. Kesinti 10 Eylül 2025 günü saat 14:52’de başlayacak ve tahmini olarak 17:00’de sona erecek.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kesinti hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler için ALO 185 hattı üzerinden detaylı bilgiye ulaşma imkanı sağlanıyor.

ÖNEMLİ

