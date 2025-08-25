Maltepe’de Taksi Ve Kamyon Kavgası

OLAYIN GERİ PLANINA DİKKAT

İstanbul Maltepe’de bir taksi sürücüsü ile kamyon şoförü arasında bir tartışma yaşandı. Fındıklı Mahallesi’nde meydana gelen bu olay, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erdi. Tartışmanın sebebi yol verme meselesi olarak belirlendi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Başlangıçta sözlü olarak devam eden tartışma, kısa sürede büyüyerek fiziksel bir kavgaya dönüştü. Olay sırasında, sürücülerin birbirlerine saldırma anları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalışırken yaşadığı zorluklar dikkat çekiyor.