Maltepe’de Taksi Ve Kamyon Kavgası

OLAYIN GERİ PLANINA DİKKAT

İstanbul Maltepe’de bir taksi sürücüsü ile kamyon şoförü arasında bir tartışma yaşandı. Fındıklı Mahallesi’nde meydana gelen bu olay, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erdi. Tartışmanın sebebi yol verme meselesi olarak belirlendi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Başlangıçta sözlü olarak devam eden tartışma, kısa sürede büyüyerek fiziksel bir kavgaya dönüştü. Olay sırasında, sürücülerin birbirlerine saldırma anları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalışırken yaşadığı zorluklar dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Kayseri Spor Aş Şampiyon Oldu

Kayseri Spor AŞ Erkek Hentbol Takımı, Sivas'taki Mini-Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kazandı. Sivas Belediyespor ikinci, Kastamonu üçüncü, Batman ise dördüncü sırayı elde etti.
Arkas Sailing Team İkinci Oldu

Arkas Sailing Team, 20. Palermo-Montecarlo yarışını 41 tekne arasında ikinci olarak tamamladı ve üç farklı kategoride podyum başarısı elde etti. Kaptan Serhat Altay bu başarıyı duyurdu.

