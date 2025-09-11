Maltepe’de Taksinin Bagajına Tutunan İki Kişi

TEHLİKELİ YOLCULUK ANLARI MALTEPE’DE YAŞANDI

Maltepe’de meydana gelen bir olayda, iki kişi paten sürerek hareket halindeki bir taksinin bagajına tutunarak uzun bir yolculuk yaptı. Bu tehlikeli anlar, arkalarındaki aracın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, akşam saatlerinde Maltepe Cumhuriyet Meydanı Tüneli içerisinde gerçekleşti.

PATENLİ YOLCULAR TAKSİYLE İLERLEDİ

İki birey ayaklarına giydikleri patenlerle bir taksinin bagajına tutunarak hareket etmeye başladı. Trafikte ciddi bir tehlike teşkil eden bu durum, görüntülerde taksinin bagajına tutunan patenli iki kişinin metrelerce ilerlediği anlarla belgelendi. Olay anı, sürücülerin ve diğer yolcuların dikkatini çekti.