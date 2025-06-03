Haberler

MALTEPE’de Taksiye Motosiklet Çarptı

KAZA DETAYLARI

Maltepe’de, yolda ilerleyen bir motosiklet, aniden kontrolsüz dönüş yapan bir taksiye çarptı. Bu talihsiz kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, 2 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde, Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi’nde gerçekleşti.

TAXİ DÖNÜŞ YAPARKEN OLAY GERÇEKLEŞTİ

Elde edilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan taksi, kontrolsüz bir şekilde dönüş yaptı. Bu sırada karşıdan gelen motosiklet, taksiye hızlıca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, motosikletten fırlayarak yola savruldu.

ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerinde, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla görevlendirildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Trabzon’da Sağanak, Hayatı Olumsuz Etkiledi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış, caddelerde su birikintilerine ve trafikte aksamalara yol açtı. Belediye ekipleri, su tahliye çalışmalarına hızla başladı.
Haberler

Yemeksepeti, Türkiye’nin Keyif Haritası’nı paylaştı. Anahtar unsurlar anı yaşamak, özgür hissetmek. Araştırma mutluluğun anlık halini vurguluyor

Yemeksepeti, Türk halkının yaşam tarzı ve mutluluk algısını inceleyen "Türkiye'nin Keyif Haritası" araştırmasının bulgularını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.