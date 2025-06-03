MALTEPE’de Taksiye Motosiklet Çarptı

KAZA DETAYLARI

Maltepe’de, yolda ilerleyen bir motosiklet, aniden kontrolsüz dönüş yapan bir taksiye çarptı. Bu talihsiz kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, 2 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde, Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi’nde gerçekleşti.

TAXİ DÖNÜŞ YAPARKEN OLAY GERÇEKLEŞTİ

Elde edilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan taksi, kontrolsüz bir şekilde dönüş yaptı. Bu sırada karşıdan gelen motosiklet, taksiye hızlıca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, motosikletten fırlayarak yola savruldu.

ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerinde, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla görevlendirildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.