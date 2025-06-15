Maltepe’de Tartışma, Bir Genç Kaybettik

OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ

Maltepe’de 4 Haziran’da gerçekleşen olayda E.Ö. ile Erkan Temiz arasında yol verme yüzünden bir tartışma başladı. Tartışmanın derinleşmesiyle E.Ö., Erkan Temiz’e yumruk attı. Yere düşen ve hareketsiz kalan Temiz’in durumunu gören E.Ö., bu kez ona kalp masajı yaparak hayatta kalmasını sağlamaya çalıştı. Erkan Temiz, ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı, ancak 10 günlük müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ VE TUTUKLAMA

Hayatını kaybeden Erkan Temiz’in cenazesi, bugün öğle namazı sonrası Maltepe Gülsuyu Cemevi’nde kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı’na defnedildi. Olayın faili olduğu iddia edilen E.Ö., adli makamlarca tutuklandı.

AİLE VE KOMŞULARDAN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

Erkan Temiz’in amcası Turan Temiz, “Bir hiç uğruna, olmayacak olay nedeniyle yeğenimizi kaybettik. Ne adalet var, ne hukuk. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Önemli olan devlet, hak ve hukuktur. Bütün milletin başı sağ olsun. Çok üzgünüz. 40 senedir Maltepe’de esnaf. Ama bir tek karıncayı bile incitmemiştir. Çok sevilen, sayılan bir esnaftı. Yeğenim olduğu için söylemiyorum, esnaf arkadaşı olarak söylüyorum. Çok sevilirdi. Bugün kim ölmüş olsa, bir hastası olsa kalkar giderdi” dedi.

Erkan Temiz’in komşusu Kadir Küçükay, “Allah rahmet eylesin. İyi bir kardeşimizdi, esnaftı. Genç yaşta böyle hazin bir son yaşandı. Bu tür şiddetin olmaması için gerekli önlemler alınmalı. Ailesine ve sevenlerine Allah’tan rahmet dilerim” ifadelerini kullandı.