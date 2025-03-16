Maltepe’de Ticari Araç Takla Attı

KAZA ANINDAKİ OLAYLAR

Maltepe’de, seyir halindeki bir hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı ve bu kaza sonucunda dört kişi yaralandı. Olay, 03.30 sıralarında Yalı Mahallesi’ndeki Turgut Özal Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Abdültayyip Y. yönetimindeki 34 BU 7952 plakalı araç kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucunda sürücü ile birlikte araçta bulunan üç kişi yaralanırken, olay yerine hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

YARALILARA MÜDAHALE VE HASTANE YOLCULUĞU

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili delil toplamaya ve kaza nedenini belirlemeye yönelik çalışmalar da başlatılmıştır. Kaza, Maltepe’de yaşananlar arasında dikkat çekici bir durum olarak kayıtlara geçti.