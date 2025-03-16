Haberler

Maltepe’de Ticari Araç Takla Attı

KAZA ANINDAKİ OLAYLAR

Maltepe’de, seyir halindeki bir hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı ve bu kaza sonucunda dört kişi yaralandı. Olay, 03.30 sıralarında Yalı Mahallesi’ndeki Turgut Özal Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Abdültayyip Y. yönetimindeki 34 BU 7952 plakalı araç kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucunda sürücü ile birlikte araçta bulunan üç kişi yaralanırken, olay yerine hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

YARALILARA MÜDAHALE VE HASTANE YOLCULUĞU

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili delil toplamaya ve kaza nedenini belirlemeye yönelik çalışmalar da başlatılmıştır. Kaza, Maltepe’de yaşananlar arasında dikkat çekici bir durum olarak kayıtlara geçti.

ÖNEMLİ

Haberler

İznik Gölü’ne Atlayan Kadın Kurtarıldı

27 yaşındaki A.U, İznik Gölü'ne atlayarak intihar girişiminde bulundu. Jandarma ekipleri hızlıca müdahale ederek baygın kadını kurtarıp hastaneye sevk etti.
Haberler

ABD, Yemen’deki Husi Hedeflerini Vurdu

Yemen'de İran destekli Husilere yönelik düzenlenen saldırılarda ölü sayısının 23'e ulaştığı bildirildi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı, operasyonların sürdüğünü duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.