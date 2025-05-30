Maltepe’de Yolculukta Darp Olayı Yaşandı

Maltepe’de Marmaray yolculuğu esnasında yer verme tartışması sonrasında bir babayı çocuklarının önünde darp eden kişiler yakalanıp gözaltına alındı. Olay, dün saat 16.45 civarında Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, iki çocuğuyla seyahat eden D.E. (46) ile başka bir kadın yolcu arasında yer verme konusunda bir tartışma başladı. Bu tartışma esnasında, trende bulunan E.D. (50), D.E.’ye saldırarak olayı daha da büyüttü. Olayın karışmasına neden olan başka bir yolcu olan İ.A. (22) da müdahalede bulundu ve arbede büyüdü.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın hemen ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. D.E., kavgada darbe aldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ve yapılan muayenelerde burnunun kırık olduğu belirlendi. D.E.’nin şikayeti üzerine şüphelilerden İ.A. olay yerinde yakalanırken, E.D., sonradan yapılan çalışmalarla yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheliden İ.A. hakkında işlem yapıldıktan sonra adli makamlarca serbest bırakıldı. E.D. hakkında ise “kasten yaralama” suçlamasıyla adli işlemler başlatıldı ve gözaltına alındı.

Olayın Şartları ve Gelişmeler

Bu olay, toplumda yer verme konusunda yaşanan tartışmaların ciddiyetini bir kez daha gün yüzüne çıkararak, vatandaşlar arasında saygı ve hoşgörü ihtiyacını vurgu yapıyor. Öte yandan, sağlık durumuyla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. D.E.’nin tedavi süreci ve olayla ilgili yasal süreçler ilerliyor.