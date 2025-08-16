Maltepe’deki Apartman Tahliye Edildi

MALTEPE’DE APARTMAN TAHLİYESİ YAŞANDI

Maltepe’de bir apartman, yan tarafta süren inşaat faaliyetleri nedeniyle meydana gelen güvenlik riski sebebiyle tahliye edildi. Edinilen bilgilere göre, müteahhit firma yetkilileri, durumu fark ettikten sonra apartmanda yaşayanların güvenliği için tahliye kararı aldı. Tahliye edilen bina sakinleri, firma tarafından bir otele yerleştirildi.

Bina sakinlerinden biri, yan taraftaki inşaatın kazı çalışmaları neticesinde evlerinin mühürlendiğini belirtti. Evi derhal boşaltmak zorunda kaldıklarını söyleyen bina sakini, inşaat firması tarafından otele yerleştirildiklerini ifade etti.

Öte yandan, bu riskin kaldırılması için çalışmaların hızla sürdüğünü aktaran firma yetkilisi Kenan Özer, bölgedeki toprak kaymasına müdahale ettiklerini ve doldurma çalışmasının ardından vatandaşların yeniden evlerine döneceğini belirtti.