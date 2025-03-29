Maltepe Mitingi’nde İmamoğlu’ndan Önemli Mesajlar

MİTİNGİN BAŞLANGICI VE İMAMOĞLU’NUN MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevden alınmasının ardından, CHP tarafından Maltepe Miting Alanı’nda anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Yüz binlerce insanın katıldığı mitingde, İmamoğlu’nun cezaevinden gönderdiği mesaj, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilip video formatında katılımcılara sunuldu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kürsüde yaptığı konuşmada, İmamoğlu’nun gönderdiği mektubu dikkatlice aktardı. İşte bu mesajda öne çıkan bazı ifadeler…

TEŞEKKÜR VE MÜCADELE VURGUSU

Ekrem İmamoğlu, mesajına destekçilerine teşekkür ederek start veriyor: “Başta Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere emek veren, destek sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah’a olan inancım ve dualarımla, milletime olan bağlılığım ve hizmet kararlılığımla yola çıkıyorum.” Türkiye’nin muhalefet partileri ve sivil temsilcileriyle birlikte tarihi bir dönemin yaşanacağını belirten İmamoğlu, “Gücümüzü milletten alarak, mertlikle namertliği yeneceğiz. Cumhuriyetimizi güçlü bir demokrasiyle taçlandıracağız” ifadelerini kullanıyor.

MİLLET BİRLEŞİYOR

İmamoğlu: “Bir avuç insanın siyasi hırsları uğruna tertipler kurulabileceğini biliyorum, ama korkum yok. Çünkü arkamda sizler varsınız. Millet, zulmün karşısında birleşmiştir. Korku duvarları yıkılmıştır, gençler ve kadınlar ayaktadır. Millet, bu karanlığı yırtıp atma iradesinde, vicdanda ve adalette birleşmiştir.” Mesajında, milletin devletin sahibi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, bu birliğin tuzakları aşacağını dile getiriyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI VE MİLLETİN GÖREVİ

Cumhurbaşkanı adaylığı sürecine de değinen İmamoğlu, “Ben bir makama değil, zorlu bir mücadeleye talibim. Milletin verdiği görevi her şartta canım pahasına yerine getireceğim. Adalet, huzur, zenginlik ve demokratik bir düzen için korkmadan, yorulmadan yarışacağım” diyor. “Hak yemem, hakkımı da yedirmem” ifadesini yineleyen İmamoğlu, cezaevinde olmasına rağmen geri adım atmayacağını vurguluyor.

BİR FİNAL VE SEVGİ DOLU MESAJ

Mesajını güçlü bir final ile tamamlayan İmamoğlu, “Kendimi Allah’a ve millete emanet ediyorum. Hücremden avazım çıktığı kadar haykırıyorum: Millet büyüktür, bütün iktidarlardan büyüktür” sözlerini paylaşıyor. Katılımcılara sevgi ve bayram dileklerini ileten İmamoğlu, “Hepinizi hasretle kucaklıyorum. Ramazan Bayramınız kutlu olsun” diyerek konuşmasını bitiriyor.

MİTİNGİN ATMOSFERİ