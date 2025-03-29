Maltepe Mitingi’nde İmamoğlu’nun Öne Çıkan Mesajları

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden alınması ve tutuklanmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Maltepe Miting Alanı’nda büyük bir etkinlik düzenledi. Yüz binlerce vatandaşın katılım gösterdiği mitingde, İmamoğlu’nun cezaevinden ilettiği mesaj yapay zeka teknolojisiyle seslendirilerek etkinlikte bulunanlara dinletildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mitingde yaptığı konuşmada katılımcılara İmamoğlu’nun mektubunun içeriğini aktardı.

Ekmek İmamoğlu’ndan Teşekkür ve Mücadele Vurgusu

İmamoğlu, mesajına destekçilerine teşekkür ederek giriş yaptı: “Başta Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere emek veren, destek sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah’a olan inancım ve dualarımla, milletime olan bağlılığım ve hizmet kararlılığımla yola çıkıyorum.” Türkiye’nin muhalefet partileri ve sivil temsilcileriyle birlikte tarihi bir dönem geçileceğini vurgulayan İmamoğlu, “Gücümüzü milletten alarak, mertlikle namertliği yeneceğiz. Cumhuriyetimizi güçlü bir demokrasiyle taçlandıracağız” diye konuştu.

Millet Karanlığı Yırtıp Atma İradesinde Birleşti

İmamoğlu, mesajında “Bir avuç insanın siyasi hırsları uğruna tertipler kurulabileceğini biliyorum, ama korkum yok. Çünkü arkamda sizler varsınız. Millet, zulmün karşısında birleşmiştir. Korku duvarları yıkılmıştır, gençler ve kadınlar ayaktadır. Millet, bu karanlığı yırtıp atma iradesinde, vicdanda ve adalette birleşmiştir” dedi. Ayrıca, milletin devletin sahibi olduğunu ve bu birlikte tuzakları aşabileceklerini ifade etti.

Milletin Görevini Canım Pahasına Yerine Getireceğim

Cumhurbaşkanı adaylığına da değinen İmamoğlu, “Ben bir makama değil, zorlu bir mücadeleye talibim. Milletin verdiği görevi her şartta canım pahasına yerine getireceğim. Adalet, huzur, zenginlik ve demokratik bir düzen için korkmadan, yorulmadan yarışacağım” şeklinde belirtti. “Hak yemem, hakkımı da yedirmem” sözünü yineleyen İmamoğlu, cezaevinde olmasına rağmen geri adım atmayacağının altını çizdi.

Millet Büyüktür, İktidarlardan Büyüktür

Mesajını güçlü bir şekilde bitiren İmamoğlu, “Kendimi Allah’a ve millete emanet ediyorum. Hücremden avazım çıktığı kadar haykırıyorum: Millet büyüktür, bütün iktidarlardan büyüktür” dedi. Katılımcılara sevgi ve bayram dileklerini ileten İmamoğlu, “Hepinizi hasretle kucaklıyorum. Ramazan Bayramınız kutlu olsun” diyerek konuşmasını tamamladı.

Mitingin Atmosferi

Mitingde katılımcıların coşkusu dikkat çekti. Binlerce kişi, İmamoğlu’na destek olmak amacıyla alanı doldurdu. Gündemde yer alan konuları konuşmak ve destek mesajlarına kulak vermek için gelen vatandaşlar, etkinliğin enerjisiyle birleşerek ortak bir duygu paylaştı.