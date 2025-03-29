Maltepe Mitingi’ne Katılım Sayısı Açıklandı

MALTEPE MİTİNGİ’NDEKİ KATILIM SAYISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe’de gerçekleştirilen mitingin katılım sayısını açıkladı. Özel, yaptığı açıklamada “mitinge tam 2,2 milyon kişinin katıldığını” ifade etti. Bu sayı, mitingin büyüklüğünü ve kamuoyundaki etkisini ortaya koyuyor. Peki, Maltepe Mitingi’ne kaç kişi katıldı? İşte detaylar…

KATILIM SAYISINDAKİ FARKLI GÖRÜŞLER

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Maltepe’de “Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük Mitingi” düzenledi. Katılım sayısı, farklı kaynaklarda değişik rakamlarla bildirilmektedir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “mitinge 2,2 milyon kişinin katıldığını” duyurdu. Özel’in açıklamalarında öne çıkan bazı ifadeleri ise şunlar:

“19 Mart darbe girişimine karşı dimdik ayakta duranlara, ülkesine, milletine, geleceğine sahip çıkanlara, korkmayanlara, sinmeyenlere, bir adım geri atmayanlara merhaba.”

Özel, Sincan, Edirne, Silivri, Kandıra gibi yerlerden gelen siyasetçiler ve belediye başkanlarına da hitap etti. “Herkes memleketine gidebilir, parası olsa tatile gidebilir. Bugün bu meydana gelip toplanmak, bu iradeyi ortaya koymak” diyerek katılımcıları yüreklendirdi. Özel, İstanbul’un iradesini yalnız bırakmaya çalışanlara inat, milyonların Saraçhane’ye koştuğunu belirtti.

Bugün burada sadece bir miting olmadığını, birçok metro ve Marmaray istasyonlarında da mitinglerin olduğunu vurguladı. “Bugün burada bir tarih yazılıyor. Sandıkla geldiği halde sandıkla gitmeme hayalini hayata geçirmek için demokrasiyi araç görenleri yeneceğiz” dedi. Özel, Türkiye’nin bu güzel ülkesini asla teslim etmeyeceklerinin altını çizdi. “Millet 31 Mart’ta iktidarı değişim sürecini başlattı” diyerek, Ekrem İmamoğlu’nun önce Beylikdüzü’nde, ardından İstanbul’da Erdoğan ve adayları karşısında kazandığını hatırlattı.