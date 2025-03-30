Maltepe Mitinginde Konuşmayan İnce Alanı Terk Etti

İMAMOĞLU’NA ÖZGÜRLÜK MİTİNGİ DÜZENLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük Mitingi”ni Maltepe Sahili Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirdi.

KATILIMCILAR ARASINDA MUHARREM İNCE DE VAR

Miting, CHP’li milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri ve parti yöneticilerinin yanı sıra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin katılımıyla da dikkat çekti. İnce’nin, bu etkinlikte önemli bir temsilci olarak yer alması dikkat çekti.

Fakat, davet edildiği mitingde bir konuşma yapması beklenen İnce’ye herhangi bir söz hakkı tanınmadı. Kendisine sahnede yer bulamayan İnce’nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kalabalığa hitap ettiği esnada miting alanını terk ettiği gözlendi. O anlarda İnce’nin yüz ifadesinin oldukça sinirli olduğu da kameralara yansıdı.