Maltepe Ormanında Yangın, Sevgililerden Kaynaklandı

ORMANLI ALANDA YANGINA SEBEP OLAN SEVGİLİLER

Maltepe’deki ormanlık alanda yaşanan yangının iki sevgili nedeniyle ortaya çıktığı belirlendi. Uyuşturucu kullanan çiftin arasında çıkan tartışmada, erkek arkadaşına kızan kadının kamp ateşine yastık atması sonucu yangının büyüdüğü öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan sevgililerin olayın yaşandığı gün, 1 Eylül’de saat 18.00 sularında Büyükbakkalköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bulundukları tespit edildi.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olay anında yapılan ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi hemen olay yerine gönderildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra ekipler tarafından yapılan incelemelerde, yangının başladığı yerin yakınında yanmış bir kamp çadırı bulundu. Çadırda yapılan araştırmalarda, kamp yapan kişilerin odun ateşi yaktığı ve ateşi söndürmeden bölgeden ayrıldıkları ortaya çıktı. Ayrıca çevrede uyuşturucu madde kullanımına dair materyaller de ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan saha çalışmaları sonucunda, ormanlık alanda kamp kurdukları tespit edilen M.E.G. (32) ve B.G. (32) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgu sırasında, kamp esnasında aralarında tartışma çıktığı ve B.G.’nin yanan ateşe yastık atarak alevlerin artmasına sebep olduğu ifade edildi. Yangının başladığını fark eden şüphelilerin olay yerinden uzaklaştıkları da belirlendi. Gözaltına alınan iki kişi hakkında ‘Orman yangınına sebebiyet vermek’ ve ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından yasal işlem başlatıldığı bildirildi.