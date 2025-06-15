Maltepe Sahili’nde Piknik Zamanı.

İSTANBUL’DA GÜNEŞLİ HAVADA MALTEPE SAHİLİ’NE AKIN

İstanbul’da sıcak havanın tadını çıkaranlar Maltepe Sahili’ne yoğun bir ilgi gösterdi. Birçok aile yeşil alanlarda piknik yapmayı tercih ederken, çocuklar parklarda eğlenmeye, sahil yolunda ise bisiklet sürmeye başladı. Bazı ziyaretçiler gölge alanlarında hamak kurarak dinlenmeyi, bazıları ise spor yapmayı seçti. Güneşli havayı fırsat bilenler, hafta sonu tatilinde sahil ve parklara doğru akın etti.

PİKNİK VE EĞLENCE DOLU ANLAR

Maltepe Sahili en çok tercih edilen yerlerden biri oldu ve burada yoğunluk oluştu. Ziyaretçiler temiz havanın keyfini yürüyüş yaparak çıkarırken, kimileri çimlere örtü sererek aileleriyle piknik yapmaya başladılar. Çocuklar parkta oyun oynarken, bazıları bisikletleriyle sahil boyunca turlar attı. Gölgedeki alanları değerlendirenler, hamak kurarak dinlenmeyi tercih etti. Ayrıca, bazıları deniz manzarasında keyifli sohbetler yaptı.

GELENLERDEN GÖRÜŞLER

Ailesiyle pikniğe gelen Şengül Köroğlu, “Her hafta sonu buraya geliyoruz. Hava güzel, çocukları eğlendiriyoruz. Güzel oluyor” dedi. Alkan Gülender ise, “Maltepe Sahili’ne fırsat buldukça geliyoruz. Ferah bir yer, burayı seviyoruz. Bugün piknik yapmaya geldik ama bazen kahvaltı için de geliyoruz. Kızım da çok seviyor, ailemde çok seviyor” şeklinde konuştu. Rıdvan Akıncı, “Hava çok güzel, sahil çok güzel. Çoluk çocuk hep beraber geliyoruz, spor yapıyoruz. Her hafta gelemiyoruz, fırsat buldukça geliyoruz. Bazen piknik yapmak için, bazen de sahilde yürümek için geliyoruz” ifadeleriyle düşüncelerini paylaştı.