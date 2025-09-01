Maltepe Su Kesintisi Açıklandı

MALTEPE SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Maltepe’de su kesintisine dair bilgiler paylaşıldı. İstanbul’daki su kesintilerinin son durumu konusunda araştırmalar devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Eylül günü İstanbul’un hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki, su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte İSKİ’nin 2 Eylül su kesintisi ile ilgili saatleri.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA BİLGİLERİ

Maltepe’de su kesintisi yaşanacak olan mahalle Altıntepe olarak belirlendi. Yapılan açıklamada, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” bildirildi. Su kesintisinin başlangıç tarihi 1 Eylül 2025, saat 15:08 olarak duyuruldu. Tahmini bitiş tarihi ise 1 Eylül 2025, saat 18:00 olarak belirlendi. Daha fazla bilgi almak isteyenler için ALO 185 hattı üzerinden hizmet veriliyor.