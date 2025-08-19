Maltepe Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ DUYURULDU

Maltepe’de su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisinin ne zaman sona ereceği konusunda vatandaşların merakını gideriyor. İSKİ, 19 Ağustos tarihinde İstanbul içinde su kesintisi yaşayacak olan ilçeleri açıkladı. Kesintinin ne zaman ve hangi saat diliminde sona ereceği ise araştırılıyor.

SU KESİNTİSİ DETAYLARI

İSKİ’nin bildirdiği su kesintisi ile ilgili etkilenen mahalleler arasında BÜYÜKBAKKALKÖY MAHALLERİ yer alıyor. Kesintinin sebebi olarak “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza” sebebiyle DMA vana arızası gösteriliyor. Kesinti başlangıç tarihi 19.08.2025, saat 14:21:35 olarak belirtiliyor ve tahmini bitiş tarihi 19.08.2025, saat 19:00 olarak duyuruluyor. Duyuruya göre, “Detaylı bilgi için ALO 185” hattından bilgi alınabilecek.