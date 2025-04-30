Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Sempozyumu Gerçekleşti

SEMPZYUMUN TEMASI VE AMACI

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, hemşirelik mesleğinin değişim ve liderlik potansiyeline vurgu yapmak amacıyla “Dünyayı Değiştirme Gücüne Sahip Hemşireler” temalı bir sempozyum gerçekleştirdi. Sempozyum, Maltepe Üniversitesi Süha Arın Konferans Salonu’nda düzenlendi ve sağlık alanının geleceğine etki edecek güncel konular uzmanlar tarafından ele alındı. Açılış, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen ile Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ece Alagöz tarafından yapıldı. Etkinlikte, “Sağlık Sisteminde Güçlü Hemşirelik: Politikadan Uygulamaya”, “Yapay Zeka ve Dijital Sağlıkta Hemşirelik”, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Hemşirelik” gibi başlıklarla oturumlar gerçekleştirildi. Sempozyum, hemşireliğin sağlık hizmetlerinden toplumsal değişime kadar güçlü bir aktör olduğunu göstermeyi amaçlıyor.

HEMŞİRELERİN ROLLERİ

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ece Alagöz, sempozyum aracılığıyla geleceğin hemşirelerine ilham vermeyi hedeflediklerini belirtti. Dile getirdiği temasının, Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) tarafından belirlenen tema olduğunu vurgulayarak, hemşirelerin dijitalleşme, teknoloji ve sürdürülebilirlik konularında nerede olduklarını ve ne kadar adapte olabildiklerini göstermek istediklerini anlattı. Alagöz, hemşirelerin rollerinin sadece hasta bakımı ile sınırlı olmadığını ifade ederek, sağlık politikalarını etkileme, liderlik yapma ve karar verme süreçlerine etkin katılım gibi birçok önemli rolü olduğunu belirtti.

EĞİTİM ANLAYIŞI VE HEDEFLER

Ece Alagöz, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu olarak çağın gerekliliklerine cevap veren, teknolojik insan haklarını ve etik ilkeleri temel alan bir eğitim anlayışı benimsediklerini belirtti. Öğrencileri bu yaklaşımla yetiştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Hemşireliğin sağlık sistemlerinde merkezi bir rol üstlenmeyi sürdüreceğini de ifade eden Alagöz, “Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu olarak bu dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyoruz” dedi. Alagöz, öğrencilerine geleneksel rolün dışına çıkarak, değişen dünya içerisinde hasta bakımında ve taburculuk sonrası süreçte etkin rol alabilmeleri için gerekli becerileri kazandırmayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, dijitalleşen dünyayı ve teknolojik gelişmeleri kliniğe nasıl entegre edebileceklerini göstereceklerini kaydetti.