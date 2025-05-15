Maluku’da 5,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE ZAMANLAMASI

15 Mayıs’ta Endonezya’nın doğusundaki Maluku eyaleti açıklarında Richter ölçeğine göre 5,9 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi. Metoroloji, İklimbilim ve Jeofizik Kurumu’nun açıkladığı bilgiler doğrultusunda deprem, perşembe günü saat 07.50’de deniz yatağının 515 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ

Depremin merkez üssünün, Maluku Barat Daya bölgesinin 189 kilometre güneybatısında yer aldığı tespit edildi. Tsunami alarmı verilmedi çünkü depremin büyük dalgaları tetikleme olasılığı bulunmuyor.

ENDONEZYA’NIN SİSMİK AKTİVİTESİ

Endonezya, adalardan oluşan bir ülke olup, sismik olarak aktif olan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyor. Bu yüzden sık sık depremlerle karşılaşma durumu yaşanıyor.