Mamak Kentsel Dönüşüm Mağdurları Eylem Yaptı

Mamak Kentsel Dönüşüm Mağdurları Eylemde

Mamak’ta kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle evlerine kavuşamayan vatandaşlar protesto eylemi gerçekleştirdi. “Dünyanın En Büyük Kentsel Dönüşüm Projesi” adıyla başlatılan Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, toplamda 11 etap olarak planlanmıştı. 13 mahalleyi ve binlerce hak sahibini kapsayan proje sonrasında birçok kişi konutlarına ulaşamadığı için bu eylemi yaptı. Selçuk Gökay, “2024-2025 yıllarında toplamda 418 daire teslim edilmiştir” ifadeleriyle, 2019 yılında Mansur Yavaş’ın ABB Başkanlığı görevinin devralınmasının ardından ilk dönemde 5 bin konutun hızlı bir şekilde tamamlanacağı vaadinin verildiğini hatırlattı.

İnşaatlar Başlamadı, Süreç Stagnasyona Uğradı

Gökay, geçen 6 yıl içinde yalnızca 5-6. Etap Derbent ve 7. Etap Dutluk mahallelerinde çalışmaların başladığını belirtti. “2024 yılı Mart ayında kura çekilişi yapılan 7. Etap’ta bulunan 342 daire ise halen tamamlanmadı. Temeller atıldığıyla kaldı. Bahsedilen 3 etapta temeli atılan binalar ve şantiye alanındaki inşaat malzemeleri çürümeye terk edildi” diye ekledi.

50 Bin Vatandaş Mağdur

Dostlar, Araplar, Boğaziçi, Şahapgürler, Küçük Kayaş ve Büyük Kayaş mahallelerinde projelerin henüz başlamadığını, bazı projelerin bile hazırlanmadığını ifade eden Gökay, “Bugün binlerce hak sahibi, yalnızca 12 bin lira kira yardımına mahkum edildi. Bu miktar mevcut kira bedellerinin altında kalıyor. Emekliler kira ödemekte zorlanıyor. Sonuç olarak, 17 yıldır 50 binden fazla vatandaş mağdur durumda. Birçok hak sahibi, babam da dahil olmak üzere, evine kavuşamadan hayatını kaybetti. Kendilerine devredilecek evler belki de yakınlarımıza kalacak” dedi.

Mağdurlar Cevap Bekliyor

Gökay, ayrıca 10. Etap Küçük Kayaş Mahallesi’nde ve diğer etaplarda hak sahiplerine ait değerli parsellerin proje dışındaki kişilere satıldığı yönündeki iddiaların tepkiye yol açtığını belirtti. Vatandaşlar ABB önünde gösteri yaparak kendilerine bir cevap ya da muhatap bulamadıklarını dile getirdi. Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi mağdurları, 17 yıldır bekleyen bu sürecin bir an önce son bulmasını talep ediyor.