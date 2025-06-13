Mamak Metrosu’nun Temeli Atıldı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN YENİ PROJESİ

Mamak Metrosu’nun temeli, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan ihale süreci sonrası atıldı. Dikimevi-Natoyolu Caddesi güzergahında hizmet verecek bu metro hattının temel atma törenine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın da aralarında bulunduğu birçok siyasi figura katıldı. Tören, Mansur Yavaş ve katılımcıların butonlara basmasıyla gerçekleştirildi.

HALKLA YÖNETİM VURGUSU

Mansur Yavaş, belediyelerin hizmetleri konusundaki bazı endişelere dikkat çekti. “Bizim tek bir amacımız var, o da halka dokunmak, halkla birlikte yönetmek, onları öncelemek,” diyen Yavaş, üzerlerindeki baskıların devam ettiğini dile getirdi. “Biz ‘hak, hukuk, adalet’ istiyoruz. Belediye başkanlarımız tutuklanıyor engel olmak için. Yargılamayın demiyoruz, dokunulmazlığımız da yok zaten. Yargılayın ama tutuksuz yargılayın,” ifadesini kullandı. Yavaş, “Tutuklamak istisnadır, delilden sanığa gidilir. İnsanlar önce tutuklanıyor, ‘Şöyle ifade verirsen serbest kalırsın,’ deniyor,” şeklinde konuştu.

ÇİFT STANDARTLARLA MÜCADELE

Yavaş, karşılaştıkları çifte standartlar üzerine de açıklamalarda bulundu. “Gerçekten demokrasiyle yönetiliyorsa herkese adaletli ve eşit davranılması gerekir,” değerlendirmesinde bulundu. 2019 seçimlerini kazanamamış olsalardı, büyük meblağlar ödeyecek durumda olan belediyenin bu durumdan kurtulamayacağını belirtti. Tüm engellemelere rağmen, belediye başkanlarının yılmadan çalıştığını vurgulayan Yavaş, bu çalışmaların iktidarın değişimine katkı sağlayacağını ifade etti. “Sadece sosyal belediyecilik değil, üretken belediyecilik yaparak, vatandaşla yan yana olmak da bu değişimin bir göstergesi olacak,” dedi.