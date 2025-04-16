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Mamak Şehitlik Ortaokulu Öğrencileri Ziyaret Etti

ÖĞRENCİLER MEDYA DÜNYASINI GEZDİ

Ankara’da bulunan Mamak Şehitlik Ortaokulu’nun öğrencileri, rehber öğretmenleri Nurhan Altın ile birlikte İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber’in Ankara merkezlerini ziyaret etti. Bu etkinlikte, öğrencilerin medya ve habercilik hakkında daha fazla bilgi edinmeleri hedeflendi.

HABER MÜDÜRÜNDEN BİLGİLER

İhlas Medya Ankara binasını dolaşan öğrencilere Haber Müdürü Bayazit Cebeci eşlik etti. Cebeci, öğrencilere İhlas Medya hakkında bilgilendirme yaptı ve haberciliğin temel dinamiklerini açıkladı. Öğrenciler, ziyaretleri sırasında meslekle ilgili merak ettikleri soruları İHA ve TGRT Haber muhabirlerine ve kameramanlarına yöneltti.

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