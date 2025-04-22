Mamak’ta Araç Çarpıştı, 6 Yaralı

KAZANIN AYRINTILARI

Mamak ilçesinde, akşam saatlerinde meydana gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı, bunlardan 2’sinin durumu ağır. Kaza, saat 22.00 civarında Boğaziçi Mahallesi’nde gerçekleşti. 19 Mayıs Bulvarı üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün makas atarak ilerlediği bildirilen 20 GG 341 plakalı otomobil, aynı yönde giden 78 BF 355 plakalı araca çarptı.

OLAY YERİNDEKİ DURUM

Kazanın ardından, olay yerine anında polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. Kaza sonucunda yol kenarına savrulan otomobillerde bulunan H.P. (25), Y.B. (23), U.B. (20), A.A. (45), H.Ü. (53) ve İ.E. (17) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.P. ve Y.B.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın ardından incelemelerde bulundu ve araçlar çekicilere yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Yol, yapılan çalışmaların ardından kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.