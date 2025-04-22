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Mamak’ta Araçlar Çarpıştı, 6 Yaralı

ANKARA’DA TRAFİK KAZASI

Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 6 kişi yaralanıyor. Edinilen bilgilere göre, yaralılardan ikisinin durumu ağır durumda. Kaza, akşam saatlerinde Mamak ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAZA ANININ DETAYLARI

Kaza, 19 Mayıs Bulvarı’ndan merkez istikametine doğru ilerleyen ve sürücüsünün makas attığı iddia edilen 20 GG 341 plakalı otomobilin, aynı yönde giden 78 BF 355 plakalı araç ile çarpışması sonucu oluştu. Olayı gören vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi.

YARDIM GÖNDERİLDİ

Olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ulaşırken, polis ekipleri yolda trafiği durdurup güvenlik önlemleri aldı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobillerdeki H.P. (25), Y.B. (23), U.B. (20), A.A. (45), H.C. (53) ve İ.E. (17) yaralandı. Ambulanslar, yaralıları çevredeki hastanelere taşırken, H.P. ve Y.B.’nin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kaza ile ilgili olarak gerekli tüm incelemelere başlanırken, sorumlular hakkında yasal süreç devreye girecek.

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